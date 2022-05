Inferno nell'appartamento, muoiono due animali, il terzo sopravvive: «Sei stato bravo, lì dentro faceva caldo»

ANCONA - Attimi di pura tensione quelli vissuti oggi pomeriggio in corso Carlo Alberto. I passanti sono rimasti con il naso all'insù per osservare l'interno di un appartamento al terzo piano da cui è divampato un incendio. Una denso fumo nero, infatti, è fuoriuscito dalle finestre verso le 17,30 e l'odore pungente ha invaso la strada facendo temere il peggio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Ancona con due autobotti e l'autoscala. Hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza la zona.

Nell'appartamento vive una famiglia di cinque persone di origine peruviana che non era presente per fortuna quando è scoppiato il rogo. In casa invece c'erano tre animali: due cani e un gatto. Nonostate in tentativi di rianimarli un cane e un gatto non ce l'hanno fatta mentre l'altro cagnolino è sopravvisuto. Il vetrinario del Cras lo ha visitato sul posto e l'animale si è ripreso non appena ha rivisto il suo padrone.

IL VIDEO | I baci di sollievo nel vedere il cagnolino vivo

Sul posto anche i carabinieri di Collemarino, la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Presente anche l'assessore Stefano Foresi che si è precipitato in strada non appena saputo del fatto. Al momento non si conoscono le cause del rogo. Corso Carlo Alberto è stata chiusa al traffico e, nonostante la presenza della polizia locale, si sono registrati dei disagi al traffico. Al momento è possibile transitare in una sola corsia.