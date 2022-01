Principio d'incendio nel container: vigili del fuoco all'ingresso del porto

Principio di inciendio ieri sera verso le 20,30 all'interno di un container all'ingresso del porto, vicino all'edicola (a quell'ora chiusa) che affaccia su piazza della Repubblica.

La struttura viene utilizzata solitamente da una ditta per i lavori stradali. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza l'area spegnendo le fiamme e ha monitorato le temperature con l'uso della termocamera. Questo dispositivo è molto utile nella ricerca di incendi non immediatamente visibili ad occhio nudo o nel controllo dei gas e dei liquidi infiammabili all’interno delle cisterne. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte nell'accaduto.