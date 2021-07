Fiamme nell’appartamento, dentro c’è un uomo: arrivano i vigili del fuoco

Fiamme in un incendio a Collemarino. I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle 18 per spegnere un incendio in un appartamento al secondo piano di un palazzo.

La squadra dei vigili sul posto hanno utilizzato l'autoscala e hanno spento l'incendio. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. Nell'appartamento vive un uomo di 44 anni con problemi psichiatrici, che non è rimasto intossicato ma è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette dai sanitari della Croce Gialla di Ancona. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e per ora si vagliano tutte le ipotesi, compresa quella dolosa. È atteso il verbale dei vigili del fuoco che potrebbe fare chiarezza sulle cause del rogo.