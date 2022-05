Maxi incendio di sterpi: cinque mezzi dei vigili del fuoco al lavoro per spegnerlo

CHIARAVALLE - I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Falconara a causa di un incendio di sterpi, fogliame ed arbusti vari che si estende per circa 3500 metri quadrati.

La Squadra di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Ancona, sono intervenuti con tre autobotti e due mezzi 4x4. Al momento i vigili del fuoco stanno bonificando la zona, mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. L'intervento a quanto si apprende è ancora in atto.