Prima i boati, poi le fiamme alte decine di metri: maxi incendio in un appartamento

I residenti hanno contato una decina di esplosioni, mentre le fiamme si alzavano per metri. Maxi incendio nella serata di oggi (giovedì) a Cerreto d'Esi, cittadina alle porte di Fabriano.

In casa per fortuna sembrerebbe non esserci nessuno. Marito e moglie infatti, proprietari dello stabile, si trovavano fuori mentre le esplosioni distruggevano il loro appartamento. Le fiamme, visibili da tutta la città, hanno lambito anche altre strutture ma per fortuna non ci sarebbero altre persone coinvolte.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO