Un cortocircuito scatena l'incendio, fumo denso e fiamme in casa: evacuata un'intera famiglia

ANCONA - Fiamme in cantina e paura per l'intera famiglia. Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in una palazzina di via Conti. Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero sviluppate a seguito di un cortocircuito, probabilmente causato da un congelatore.

Fumo denso e fiamme hanno costretto la famiglia a correre in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato. L'abitazione però risulta attualmente inagibile.