Fumo dal tetto: incendio alla canna fumaria

Prende fuoco la canna fumaria di una casa: paura a Montecarotto questa mattima, 16 ottobre.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Arcevia che ha spento le fiamme, chiudendo la bocca del camino per sottrarre ossigeno all’incendio. I pompieri hanno poi raffreddato con acqua nebulizzata e messo in sicurezza l'abirazione. Non si segnalano persone coinvolte.