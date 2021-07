Incendio in un appartamento, le fiamme distruggono il garage

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi (domenica) in un appartamento di Petriolo, in provincia di Macerata. Il rogo ha interessato il garage di un'abitazione, distruggendo il materiale presente e danneggianto il veicolo parcheggiato all'interno. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Macerata che, con due autobotti, ha contenuto le fiamme evitando che si propagassero ai locali limitrofi. Nessuna persona è per fortuna rimasta coinvolta.