Incendio nell'area Fincantieri, fiamme al porto nella notte: a fuoco due capannoni

ANCONA - Fumo e fiamme nella notte all’interno dell’area Fincantieri. Due capannoni di ditte esterne, che lavorano per il cantiere del porto, sono andati a fuoco. All’interno c’erano materiali utilizzati per lavorare, per lo più attrezzi e ferraglia. L’incendio ha creato allarme perché poteva estendersi a tutto il sito. Il primo intervento è stato effettuato dal servizio antincendio all’interno della Fincantieri che ha chiamato i vigili del fuoco perché le fiamme erano troppo estese e diventate indomabili. Sul posto sono arrivate le squadre di Ancona, Jesi e Osimo. Le operazioni sono andate avanti fino alle 2.

I capannoni, fatti di lamiere e non di cemento, erano dei rimessaggi per custodire materiale da lavoro. Nessun ferito ma tanta paura. Questa mattina è previsto un sopralluogo del funzionario del comando dei pompieri. Restano da capire le cause dell’incendio. Sul posto anche la polizia.