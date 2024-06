Pericolo amianto sul tetto del capannone incendiato: l’Arpam fa analizzare un campione

ANCONA - Potrebbe esserci stato amianto sul tetto del capannone della Ds Smith Recycling distrutto dalle fiamme ieri sera, in via Caduti del Lavoro, alla Baraccola. La fibra altamente cancerogena sarà ricercata da una campionatura effettuata dall’Arpam in un sopralluogo di oggi. «Abbiamo fatto un prelievo sui resti del tetto crollato - spiega Stefano Cartaro, direttore Arpam area vasta nord - che ci dico essere in fibrocemento. Vedremo nelle prossime ore l’esito. Stiamo facendo anche una ispezione idrografica, per le acque ma la zona dell’incendio è tutta pavimentata e urbanizzata non dovrebbero esserci problemi. Rischi per la salute? Potrà dirlo l’Ast dopo la nostra analisi dell’aria ma per i risultati ci vogliono almeno 48 ore. Da una prima impressione lo potrei quasi escludere». L’Arpam ha installato due macchinari, campionatori passivi dell’aria, sopra il tetto del centro commerciale Mirum, il punto massimo dell’esposizione, e quattro nei punti cardinali attorno al capannone bruciato dalle fiamme. Dovranno rilevare o meno la presenza di diossina sprigionata dalla combustione di molte ore. La Procura intanto attende l’informativa di polizia e vigili del fuoco per aprire un fascicolo per incendio e stabilire se si ravvisano reati dolosi o colposi. Segni di effrazione esterni al capannone non sono stati trovati. Questa mattina era sul posto un ingegnere dei vigili del fuoco.

«Le fiamme sono partite dall’interno - ha detto Davide Nataloni - la carta è stata il combustibile, l'innesco non lo sappiamo ancora. E' prematuro dire se sia stato doloso. Il comparatore? Non era in funzione, l’azienda aveva già chiuso a quell’ora». Le fiamme si sono propagare attorno alle 23.30. Due capannoni sono andati distrutti, un terzo è interdetto e sono in corso verifiche. Un edificio adibito in parte ad uffici e in parte ad appartamenti, quello evacuato dove vivono tre famiglie, è stato dichiarato momentaneamente non fruibile perché in attesa di verifiche. L’incendio ha intaccato due camion tenuti all'interno e tre muletti andati distrutti. L’area è sotto sequestro.