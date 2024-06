Capannone incendiato, possibile guasto del contatore elettrico. Ipotesi accidentale per la Procura

ANCONA - Sarebbe stato un guasto al contatore elettrico a far partire le fiamme che hanno distrutto il capannone della Ds Smith Recycling, in via Caduti del Lavoro, alla Baraccola, L'ipotesi accidentale è al momento quella vagliata dalla Procura. La pm Irene Bilotta ha aperto un fascicolo senza indagati per incendio. Impossibile per ora fare accertamenti su quello che era l'interno del capannone, dove veniva stoccata la carta, perché lo stabilimento è a rischio crolli e non sarebbe sicuro. La carta era ammassata in parte anche vicino al contatore. Così l'ipotesi accidentale. Le prime fiamme, per un possibile corto circuito, sarebbero state fatali per alimentare tutto il resto. Nel compattatore non ci sarebbe stata invece carta al suo interno. Sull'innesco del fuoco, come è iniziato, ci sono le riprese delle telecamere di videosorveglianza già acquisite e al vaglio della squadra mobile che procede per le indagini. Da tre giorni intanto i vigili del fuoco sono al lavoro ininterrottamente per sopire piccoli focolai che con le operazioni di smassamento potrebbero riprendere. Iniziata la bonifica ad opera del Gruppo Operativo Speciale con mezzi di movimento terra. La Procura attende gli esiti anche dei campionamenti dell'aria, che non arriveranno prima di lunedì, e del tetto per capire se conteneva amianto e se si ravvisano dunque altre ipotesi di reato dal punto di vista ambientale.