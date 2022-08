Incendio in un campo, fiamme alte e auto a rischio: il rogo vicino alla superstrada

FABRIANO - Incendio nel pomeriggio di oggi in località Cancelli. Il rogo si è sviluppato verso le 4 ed ha interessato un campo con alcune sterpaglie. Le fiamme, alte alcuni metri, si sono propagate fino a lambire la vicina superstrada. Per fortuna i vigili del fuoco di Fabriano sono riusciti a domare l'incendio e mettere in sicurezza l'intera area. Sul posto anche la protezione civile di Fabriano.