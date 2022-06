Il campo di grano va a fuoco, terreno bruciato dalle fiamme

OSIMO - Incendio questa mattina in un campo di grano mietuto lungo via Flaminia Prima. Le fiamme si sono sviluppate su circa mezzo ettaro di terreno, andato completamente bruciato dal rogo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco con autobotti e mezzi 4X4. I pompieri hanno spento l'incendio e bonificato l'intera area. Per fortuna non ci sono persone intossicate o ferite.