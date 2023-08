Incendio in strada, a fuoco un camion di rifiuti

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 09.30 circain via Guardi a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno del cassone di un autocarro addetto al trasporto dei rifiuti. La squadra di Senigallia è intervenuta con due autobotti e ha provveduto a spegnere le fiamme mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.