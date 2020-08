Frasassi, incendio nella notte distrugge un bosco e arriva il canadair: ipotesi dolo

Incendio nella notte che ha devastato un bosco nella zona di Frasassi e che, anche in queste ore, sta continuando a divorare la vegetazione a Montegallo di Genga. Da stamattina i carabinieri forestali delle stazioni di Genga Frasassi e Sassoferrato sono intervenuti con i vigili del fuoco e le squadre di volontari per spegnare le fiamme.

Un incendio difficile da domare e per questo è stato richiesto un canadair, impegnato nel gettare acqua sul fuoco. Ma nonostante questo, il momento il rogo è arrivato a distruggere 19 ettari di conifere miste a latifoglie e si sta ancora espandendo. Intanto i militari forestali stanno indagando sulle possibili cause e su eventuali responsabilità. Il dubbio che sia doloso c’è ed è forte perché, secondo gli inquirenti, l’incendio è esploso intorno alle 2 del mattino, in un punto molto vicino alla strada e dove, di solito, non ci sono attività dell'uomo.