Maxi rogo nel bosco, arriva il Canadair: a terra 9 squadre tra pompieri e volontari

I vigili del fuoco stanno intervenendo da circa 20 ore a Camerino in località Morro per un incendio di bosco. Sul posto 3 squadre di pompieri, il DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), l’elicottero AIB regionale, il Canadair 18 e 6 squadre di volontari messi a disposizione dalla Protezione Civile della Regione Marche. Sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica delle zone percorse dalle fiamme da parte delle squadre sul posto. I mezzi aerei continuano i lanci di acqua per agevolare il lavoro delle squadre a terra soprattutto nelle zone più impervie. L’incendio è stato dichiarato sotto controllo.