Incendio in un bosco, sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 13:00 circa a Camerino, in località Valfornace per un incendio che ha interessato una parte di bosco. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei pompieri, il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), i Carabinieri Forestali e volontari della Protezione Civile. Intervento ancora in corso per bonifica delle zone percorse dal fuoco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO