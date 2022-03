Canneti in fiamme, uno vicino ai binari: ipotesi piromane

SENIGALLIA - Fiamme in due canneti, non si esclude la mano del piromane. Il fuoco è divampato ieri prima a Borgo Catena, poi è stata la volta di un campo vicino alla ferrovia a Cesano. Vigili del fuoco di Senigallia e Arcevia impegnati nel corso del pomeriggio per tenere sotto controllo entrambi gli incendi.

Sia a borgo catena che a Cesano, una parte della vegetazione è risultata falciata non molto tempo prima dell'incendio. Indizio che porta i carabinieri a non escludere l’ipotesi dolosa.