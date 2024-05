Incendio in una bisarca, auto danneggiate e statale chiusa al traffico

ANCONA - Auto avvolte dalle fiamme e strada bloccata. E' questo il bilancio dell'incendio che, nella mattinata di oggi, ha interessato una bisarca che stava viaggiando lungo via Metauro, nei pressi dello svincolo di Torrette. A causare il rogo, secondo un primo accertamento, sarebbe stata la motrice della bisarca. Le fiamme hanno interessato anche alcune auto che si trovavano sul mezzo pesante. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. La strada è stata bloccata per tutta la durata dell'intervento. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche la polizia.