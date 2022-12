Barca a fuoco a Marinadorica, diportista rimane ustionato a braccia e mani

ANCONA - Prepara la cena in barca poi si assenta per andare in bagno e scoppia un incendio: distrutta un’imbarcazione, ustionato un 60enne. È successo questa sera, attorno alle 20, a Marinadorica. Un diportista, che vivrebbe a bordo di una barca, era uscito per recarsi alla toilette del porto turistico. Prima si era messo a cucinare. Quando è tornato ha visto le fiamme e ha provato a spegnere l’incendio con un estintore ma è rimasto ustionato a braccia e mani. Ha riportato ustioni di primo e secondo grado. Una ambulanza della Croce Gialla lo ha portato in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e il personale della Capitaneria di porto. I pompieri hanno spento le fiamme prima che raggiungessero altre imbarcazioni.