L'auto si incendia e viene distrutta dalle fiamme: paura per il conducente

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12,30 circa in via Albertini, alla Baraccola, per l’incendio di un’auto alimentata a metano. Il proprietario è riuscito ad accostare e a scendere poco prima che l'auto fosse avvolta dalle fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

La squadra dei vigili del fuoco di Ancona, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme mediante l’utilizzo della schiuma antincendio. Non si segnalano persone coinvolte. La strada e rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.