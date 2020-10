Incendio in autostrada, autocarro avvolto dalle fiamme: paura per il conducente

GROTTAMMARE - I vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina lungo l'A14, nei pressi di Grottammare, per l'incendio di un autocarro. La squadra di San Benedetto del Tronto, sul posto con due autobotti ed un mezzo 4x4, ha spento le fiamme che hanno avvolto completamente il mezzo, adibito al trasporto di residui di potature.

L'autostrada e rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.