Paura sulla Statale, l'auto devastata dalle fiamme: code e traffico in tilt

Vigili del fuoco e polizia municipale sul posto per l'incendio di un'auto. Ancora da accertare le cause del rogo

Paura questa mattina a Palombina Nuova. Un'auto è andata a fuoco improvvisamente lungo via Flaminia. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. All'interno della macchina il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e ad uscire pochi secondi prima che il mezzo si incendiasse.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Ancona che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche la polizia municipale per gestire la viabilità. L'auto in fiamme, infatti, ha causato inevitabili ripercussioni causando una lunga coda.

Attualmente il traffico da Falconara in direzione Ancona viene deviato verso l'interno. Le auto in direzione Nord, invece, procedono lungo la statale sulla corsia libera. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte dal rogo.