Auto a fuoco lungo la provinciale del Conero, paura per il conducente

ANCONA - Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, sulla provinciale del Conero, al Poggio. Per cause ancora in fase di accertamento una Renault Scenic ha iniziato a perdere fumo dal motore e poco dopo è stata avvolta dalle fiamme. L'automobilista ha subito che stava succedendo qualcosa e si è fermato in tempo a lato della strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Leggeri i disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.