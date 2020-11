Offagna, l'auto prende fuoco mentre percorre la provinciale

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15,25 circa lungo la Strada Provinciale 2 al chilometro ,19 nel comune di Offagna, per l'incendio di una macchina. I pompieri anconetani sono intervenuti con un'autobotte ed un mezzo 4x4 e hanno spento le fiamme, mettendo in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano danni persone.