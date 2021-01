I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina alle 07,45 in via Manzoni a Loreto per l'incendio di una macchina. La squadra di Osimo è intervenuta con un’autobotte, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza la zona dell’intervento. Gli occupanti dell’autovettura sono scesi prontamente dall’auto. Sul posto i vigili urbani di Loreto.