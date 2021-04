Paura in superstrada, prima il fumo e poi l'auto viene demolita dalle fiamme

Incendio nel primo pomeriggio di ieri, domenica 18 aprile, lungo la SS16, all'altezza dell'uscita di Jesi Centro. Il conducente di un veicoli si è fermato al lato della strada dopo aver visto del fumo uscire dal proprio mezzo. In pochi secondi l'auto è stata invasa dalle fiamme che l'hanno letteralmente divorata. Per fortuna l'automobilista è riuscito ad uscire in tempo. Disagi alla viabilità per tutta la durata dell'intervento, effettuato dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia per tutti i rilievi del caso.