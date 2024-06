Dà fuoco ad un'auto davanti al carcere, fiamme alte e rischio esplosione. Le telecamere riprendono tutto

ANCONA - Ha tagliato la recinzione che delimita il parcheggio del carcere con il campo. In una mano un arnese per spaccare il vetro dell'auto, nell'altra un recipiente con all'interno del liquido infiammabile. In pochi minuti ha appiccato il fuoco distruggendo una Opel, alimentata a gpl, in sosta davanti al penitenziario di Barcaglione. E' successo nella serata di ieri. Il sistema di videosorveglianza ha registrato ed ora è caccia al responsabile.

A dare l'allarme sono stati gli agenti della polizia penitenziaria che, osservando le telecamere, hanno visto le fiamme avvolgere il veicolo. Vista la presenza di una bombola a gpl a rischio esplosione, sono stati allertati i vigili del fuoco che, una volta intervenuti, sono riusciti a domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Il veicolo, di proprietà di un detenuto a fine pena libero di uscire durante la giornata per andare al lavoro, è andato completamente distrutto. L'uomo però sarebbe estraneo alla vicenda. Il piromane infatti avrebbe agito senza un reale motivo, prendendo di mira un'auto qualsiasi. Indagini in corso.