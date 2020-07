Le fiamme divorano la macchina e poi si propagano nel campo vicino alla strada

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso le 21 a Polverigi, in via Mulino di San Filippo per l'incendio di una macchina. La squadra di Osimo è intervenuta con un'autobotte per spegnere le fiamme che, nel frattempo, avevano avvolto completamente l'auto alimentata a metano. Le fiamme hanno divorato l'auto e poi si sono propagate nel campo adiacente alla carreggiata, il che ha chiamato i vigili del fuoco ad un doppio impegno per bonificare l'area dell'intervento. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.