Fiamme anche nell’anconetano, a fuoco un casolare: ennesimo incendio

Dopo il rogo in Vallesina, serata di lavoro anche nell'anconetano per i vigili del fuoco

Fiamme anche nell’anconetano ieri sera, tra l’Aspio e Montesicuro. Dopo l’incendio in Vallesina le fiamme hanno divorato, per cause ancora in corso di accertamento, prima della vegetazione, poi un casolare disabitato.

A preoccupare è stata la vicinanza del rogo all’autostrada, ma anche il vento che rischiava di far prendere forza al fuoco. Nessun ferito o intossicato, ma le fiamme erano ben visibili dai centri abitati circostanti. Vigili del fuoco al lavoro fino alla tarda serata.