Incendio in appartamento, fiamme invadono l'abitazione: soccorso un residente

Incendio questa mattina in un appartamento di piazza Barcaroli, a Morro d'Alba. Per cause ancora in fase di accertamento un rogo si è sviluppato su due materassi all'interno dell'abitazione. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Jesi che è intervenuta con due automezzi ed ha spento le fiamme. All'interno della casa c'era una persona che è stata portata al pronto soccorso dagli operatori del 118. Intervenuti anche i carabinieri.