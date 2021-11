Scoppia l’incendio al quarto piano: evacuato l’appartamento

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 21 a Fabriano per l’incendio di un appartamento al quarto piano di una palazzina nei pressi della stazione ferroviaria.

Sul posto la squadra dei pompieri ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento che al momento non è fruibile. Lo stabile è stato fatto evacuare in via precauzionale fino alla completa estinzione dell’incendio. Intervenuto anche il 118, insieme a carabinieri e polizia.