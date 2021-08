Scoppia un incendio nel campo: indagato un apicoltore

Non c'è tregua in Vallesina. Oggi alle 12 è scoppiato un incendio nelle campagne di Maiolati Spontini, in via Monteschiavo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 automezzi e i carabineri Forestali di Jesi San Marcello. Paura per alcune vicine abitazioni visto che, a causa del forte vento, il rogo si stava estendendo per oltre mezzo ettaro. Dopo diverse ore e non senza difficoltà, i vigili del fuoco hanno domato il fuoco.



I Forestali hanno svolto gli opportuni accertamenti per capire la natura del rogo e hanno indagato un apicoltore di 63 anni residente a Castelbellino per incendio colposo. Durante il sopralluogo, infatti, hanno scoperto che il fuoco sarebbe scaturito da uno strumento utilizzato nel settore dell’apicoltura durante attività di manutenzione delle arnie.