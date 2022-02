Incendio Api, la nota ufficiale della raffineria

FALCONARA - «Api raffineria comunica che l’incendio iniziato alle ore 12:00 di oggi 24 febbraio 2022, e scaturito nell’area degli impianti di Cracking termico, è stato domato già entro le 12:30. Non vi sono state persone coinvolte». Lo scrive la stessa raffineria Api in una nota stampa diffusa in serata.

«A contenere e successivamente estinguere l’incendio hanno provveduto la squadra di pronto intervento e gli impianti automatici di emergenza della raffineria e successivamente le squadre dei vigili del fuoco- spiega la nota- Le procedure di allerta e coordinamento con gli enti hanno funzionato correttamente, come previsto dal Piano di Emergenza Interno. Sono in corso sopralluoghi nell’area dell’impianto per verificare le condizioni delle apparecchiature e individuare le cause dell’avvenimento».