Colonna di fumo alta decine di metri: incendio alla raffineria Api

FALCONARA - Fiamme e fumo nero alto decine di metri all'interno della raffineria Api. E' quanto sta accadendo in questi minuti. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, divampato intorno le 11.30. Sul posto i vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.45

Nessun ferito ed incendio sotto controllo. Arrivano buone notizie dalla raffineria Api, dove questa mattina si è scatentato un rogo nella zona dell'impianto di Cracking termico.

AGGIORNAMENTO ore 12.16

L'incendio scoppiato poco fa alla raffineria, stando a quanto riferito dall'azienda, è sotto controllo. È scaturito da una pompa di carica dell'impianto di Cracking termico. Non si registrano feriti. L'incendio è classificato categoria 1 e ha fatto scattare la fase di preallarme. Gli addetti stanno domando le fiamme.