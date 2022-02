Incendio Api, presidio dei comitati: «Emergenze continue, situazione invivibile »

FALCONARA - «Il laboratorio Falkatraz insieme ai comitati Malaria e Ondaverde da tanto da troppo, storicamente, impegnati dal basso e in forma autorganizzata, in questa lunga e brutta storia, domani 25 febbraio invitano tutte e tutti ad un presidio in piazza del Municipio, davanti a Palazzo Bianchi». L'appuntamento è per le ore 18.30. Il presidio è dovuto, scrivono i comitati: «dopo i gravi fatti di oggi successi alla raffineria Api. E’ necessario dare da parte di tutti e tutte un segnale. Noi non minimizziamo, non ci arrendiamo, non intendiamo più accettare questo stato di cose costellato da continue emergenze che rendono la vivibilità della nostra Città non più sostenibile».