Incendio nell'appartamento: paura per i due inquilini

Paura in via De Gasperi, ad Ancona, sabato 18 settembre per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti alle 20,40 con un'autobotte e con l'aiuto dell'autoscala per salvare i due anziani che vivono in casa.

Sul posto è arrivato il personale del 118, insieme ad un'ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri. Gli anziani sono stati affidati alle cure dei sanitari i quali hanno provveduto successivamente al trasporto presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. I due inquilini non sarebbero in pericolo di vita. Le fiamme hanno coinvolto una sola stanza dell’appartamento, la cucina, e per fortuna non e stato necessario evacuare il condominio.