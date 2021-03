Incendio, cassonetti in fiamme accanto alla Corte d'Appello: sospetto gesto doloso

Paura ieri in via Alessandro Zappata. Erano da poco trascorse le 17,30 quando a pochi metri dalla sede della Corte di Appello di Ancona alcuni passanti hanno visto del fumo fuoriuscire da alcuniposizionati uno accanto all'altro.

Due contenitori dell'indifferenziata sono andati completamnete in fumo mentre un terzo, quello della plastica, è rimasto parzialmente bruciato. Si sospetta un gesto doloso. Non è la prima volta, infatti, che in quella via si sviluppa un incendio di questo tipo. I cassonetti bruciati hanno sprigionato del fumo che si è insinuato all'interno dei magazzini della Farmacia dell'Orologio in piazza Roma. Per fortuna non ci sono stati danni alla struttura.

Sul posto i vigili del guoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Ora la polizia locale dovrà indagare sui responsabili del rogo, amche visionando le telecamere della Corte di Appello e quelle della Guardia di finanza, che ha uno ingresso sulla via.