Lo crede l'amante della compagna, gli incendia l'automobile

ANCONA - Condannato per maltrattamenti e stalking verso la ex compagna,arrivando ad incendiare l'auto del presunto rivale in amore. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la proposta del Questore della misura di sorveglianza speciale. L'uomo, per tre anni, avrà obbligo di soggiorno con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime.

Oltre all'incendio dell'automobile, l'uomo era solito tempestare la ex con chiamate e messaggi minacciosi dopo aver maturato il sospetto che lei avesse un amante.