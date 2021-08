Prevenzione incendi e gestione del catasto termico: Mobilità e Parcheggi cerca ingegneri

La società per la gestione dei parcheggi e delle zone di sosta nella città di Ancona, Mobilità e Parcheggi, ha indetto una selezione per redigere una graduatoria e assumere impiegati con mansioni di addetto alla gestione della prevenzione incendi all’interno delle attività aziendali ed alla gestione del catasto termico (ossia il registro che raccoglie gli adempimenti degli obblighi amministrativi legati alla normativa vigente per le attività di installazione, manutenzione e ispezione sugli impianti termici). Le figure selezionate in base a prove scritte ed orali saranno assunte a tempo indeterminato con mansioni plurime. Verrà stipulato un Contratto collettivo nazionale per il Terziario Confcommercio (terzo livello).



Domanda di ammissione e scadenza

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inserita in busta chiusa, riportando all’esterno la dicitura "Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di impiegati con mansioni plurime, addetto alla gestione della prevenzione incendi all’interno delle attività aziendali e addetto alla gestione del catasto termico”, nonché il mittente, e dovrà essere indirizzata alla Mobilità & Parcheggi Spa con sede in Ancona, Via Mamiani 76, a cui dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno in data 21 Settembre ore 12, in uno dei seguenti modi:

a) spedita a mezzo di posta elettronica certificata;

b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

c) presentata direttamente il front office della stessa Società aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13.00, ed il Martedi ed il Giovedi anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Requisiti

Per poter partecipare alla selezione pubblica occorre possedere, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti.

Requisiti generali: il candidato, per partecipare alla selezione, dovrà presentare i seguenti requisiti di ordine generale:

a) cittadino italiano o di altro Stato Membro dell'Unione Europea o di Stato esterno alla UE

purché con regolare titolo abilitativo alla prestazione di lavoro in Italia;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità fisica alla mansione specifica che verrà accertata con apposita visita;

d) assenza di cause ostative alla stipula di contratti di lavoro subordinato;

Requisiti specifici: il candidato, per partecipare alla selezione, dovrà presentare, inoltre, il requisito di ordine specifico costituito dall’intervenuto conseguimento del diploma di laurea nei settori scientifico-disciplinari compresi nell’Area 08 rubricata "Ingegneria Civile ed Architettura" e nell'Area 09 rubricata "Ingegneria Industriale e dell'informazione", secondo gli elenchi ministeriali.

Nel bando si specifica: «L’eventuale costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della “Mobilità & Parcheggi Spa” rimane comunque regolata dalla apposita disciplina per il personale dipendente delle società di capitali a controllo pubblico». Ulteriori informazioni e moduli per le domande sono disponibili sul sito di Ancona Parcheggi.