Musica, tornei, breakdance e spazio bimbi: inaugurato il nuovo centro giovanile di Torrette

ANCONA - Musica dal vivo, lezioni e performance di danza, torni di ping pong e bigliardino, truccabimbi e giochi con le bolle di sapone hanno fatto da cornice all'inaugurazione del Centro giovanile di Torrette nel pomeriggio di oggi, giovedi grasso. “Un centro funzionale, bello, accogliente e curato nei dettagli – ha sottolineato il Sindaco Valeria Mancinelli al taglio del nastro- che arriva con qualche ritardo ma i tempi che abbiamo vissuto sono stati difficili e il risultato premia gli sforzi fatti”.

Il nuovo centro giovanile, che occupa quella che fu la sede della seconda Circoscrizione: si presenta come un ampio spazio luminoso, aperto come un moderno anfiteatro, arredato con materiali e colori vivaci, con le pareti decorate con i murales realizzati da artisti e writer. Da domani accoglierà -tutti i pomeriggi- ragazzi di età compresa tra i 17 e i 25 anni, liberi di incontrarsi e trascorrere assieme il tempo libero, svolgendo attività ludico-ricreative e socializzando tra loro. La struttura dispone di ampia possibilità di sedute lungo i gradoni e nei corridoi circolari, tali da ospitare contemporaneamente (seduti e in piedi) fino a 25/30 ragazzi contemporaneamente. Orari di apertura: lunedì- sabato, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Nella struttura sarà sempre presente un educatore. Al livello superiore del centro giovanile- accessibile anche da un ingresso indipendente all'interno del complesso commerciale- è stata realizzata una biblioteca con sala di lettura fornita di numerosi titoli di narrativa anche recente. Un ambiente dove è possibile leggere e studiare, predisporre un curriculum con l'assistenza di un educatore, partecipare a incontri e presentazioni di libri, fruendo di tavolini e sedute nello spazio condiviso ma anche di aule studio separate per consentire lavori individuali e di gruppo. Uno spazio è dedicato ai bambini, con una offerta libraria e un arredo semplice ma su misura. Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato: 9:00-13:00; martedì, giovedì e venerdì 15:00-19:00

Dopo l'inaugurazione, nella piazzetta antistante la struttura, si sono esibiti la banda di Torrette, quindi- sempre all'aperto- il gruppo musicale Rose's band, un gruppo di danzatori della Luna Dance Company e la band Anconapocalypse. All'interno del centro si è svolto un torneo di tennis tavolo (ping pong) e biliardino e quindi l'esibizione dei Mamodance e di un gruppo rapper .