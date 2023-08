Sorpreso in bici con la droga, in casa ha anche una e-bike rubata: giovane nei guai

SENIGALLIA- Viaggia in sella alla sua bici nascondendo droga, fermato a Marzocca da una pattuglia del Commissariato di Senigallia, viene sorpreso con 0,76 grammi di hashish. A finire nei guai un trentenne italiano fermato ieri pomeriggio dalla polizia impegnata nei controlli del territorio disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa. Successivamente è stata perquisita l’abitazione del giovane, situata in un comune vicino, a pochi km di distanza da Marzocca, dove i poliziotti hanno rinvenuto altri 16 grammi di hashish divisi in dosi. Inoltre, è stata trovata anche una bicicletta elettrica del valore di circa 3mila euro di cui il trentenne non ha saputo giustificare il possesso. Effettuati gli accertamenti del caso e grazie alla denuncia sporta da proprietario, è emerso che l’e-bike era stata rubata un paio di settimane fa a Senigallia. Il trentenne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione. La bici elettrica è stata restituita al legittimo proprietario.