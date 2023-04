Trovato senza biglietto, aggredisce l'autista e lancia sassi contro i finestrini dell'autobus. Giovane denunciato

ANCONA- Trovato senza biglietto, un giovane liberiano di 24 anni scatena il panico sull’autobus. Il grave episodio è avvenuto ieri a bordo di un mezzo che stava transitando in via Giordano Bruno. Il ragazzo, trovato al momento del controllo sprovvisto del titolo di viaggio, è stato invitato a scendere dall’autobus. Il 24enne ha dato in escandescenze. Prima ha provato ad aggredire l’autista, poi è sceso ed ha iniziato a lanciare sassi contro i finestrini del mezzo, danneggiandoli. Fortunatamente un passeggero è riuscito ad avvisare la gazzella dei Carabinieri del radiomobile che stava passando in via Giordano Bruno. Immediato l’intervento de i militari che hanno fermato e messo in sicurezza il giovane. Portato in caserma è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio