Lo trovano impiccato nella cabina di una nave, choc al porto: la scoperta fatta da un collega

ANCONA - Mezz’ora prima la cabina era vuota poi un operaio di una ditta esterna lo ha trovato impiccato, in una delle navi in costruzione. Choc questa mattina in Fincantieri dove un dipendente diretto dello stabilimento, che ha meno di 50 anni, si è impiccato con una corda. Avrebbe lasciato anche un biglietto per spiegare il gesto. L’allarme tempestivo dato da un collega che lo ha visto appeso alla cabina e l’arrivo degli infermieri interni hanno portato il personale a rianimarlo a lungo fino a far riprendere il battito del cuore e il respiro. L'arrivo del 118 ha permesso di continuare le manovre salvavita ed è stato usato anche il defibrillatore. In gravissime condizioni l'uomo, che è di fuori regione e ha la famiglia che non vive nelle Marche, è stato portato in pronto soccorso a Torrette. L’intervento è avvenuto attorno alle 9.30. Il dipendete è ricoverato in prognosi riservata e fino al primo pomeriggio di oggi era ancora in sala emergenza al pronto soccorso, in attesa di essere ricoverato in reparto. la speranza è che l'assenza di ossigeno non possa aver compromesso le sue condizioni fisiche. I colleghi pregano per lui affinchè ce la faccia. Segue le indagini la polizia che questa mattina è stata nello stabilimento per i rilievi del caso.

(Servizio aggiornato alle 16.45).