Fermati mentre passeggiano verso il Passetto: erano irregolari

ANCONA - I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due giovani per inosservanza degli obblighi imposti dal Questore di Ancona. Gli uomini in divisa hanno notato due individui di origine nordafricana, entrambi di circa vent'anni, muoversi con atteggiamento sospetto in direzione del monumento del Passetto. Sospettando un'attività illecita, i carabinieri hanno deciso di intervenire per accertare la situazione.

Dopo aver identificato i soggetti, è emerso che entrambi si trovavano irregolarmente sul suolo italiano. Il primo aveva violato un ordine di espulsione dal territorio italiano emesso dal Questore di Ancona, mentre il secondo era sottoposto a divieto di ritorno nella provincia stessa.