Imbocca la statale contromano a 70 anni: «Non mi ero accorta», patente ritirata

FABRIANO - Momenti di panico lungo la Statale76 quando una settantenne ha imboccato la carreggiata in senso contrario. La donna, residente a Fabriano, era entrata a Fossato di Vico con l’intento di rientrare nella sua città. Ma a causa di una disattenzione si è inserita nel senso di marcia opposto. Immediate le segnalazioni ai carabinieri del nucleo radiomobile di Fabriano che sono intervenuti tempestivamente bloccando la donna alla guida dell’auto tra gli svincoli di Fabriano Est e Fabriano Ovest. Per l’automobilista è scattato subito il ritiro della patente e le è stata elevata una sanzione amministrativa compresa tra 2 e 8 mila euro (la cifra precisa verrà determinata dalla Prefettura). La donna ha riferito di non essersi resa conto di aver imboccato la strada nel senso sbagliato.