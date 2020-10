Illuminazione pubblica, partiti i lavori per il nuovo impianto di via Tommasi

FALCONARA - Via Tommasi a Castelferretti si illumina per la prima volta. Sono partiti ieri, lunedì 19 ottobre, i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, inserito tra gli interventi extra canone in programma nel 2020 nell’ambito del servizio di gestione integrata della pubblica illuminazione affidato alla società Citelium di Milano. Gli operai stanno installando 24 pali della luce con lampade a Led lungo un tratto di strada lungo 600 metri, ossia quello che collega il cimitero di Castelferretti allo stadio Fioretti.

Il percorso, ai piedi della collina di Montedomini, è spesso utilizzato dai castelfrettesi per una passeggiata a piedi o in bicicletta in mezzo alla natura e con la nuova illuminazione potrà essere utilizzato anche dopo il tramonto, specie ora che le giornate si accorciano. «Subito dopo il completamento della nuova illuminazione – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – partiranno i lavori di asfaltatura di via Tommasi. Nel frattempo stiamo predisponendo la piantumazione dell’area verde di fronte al cimitero, perché l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di riqualificare l’intera area. La zona è frequentata anche perché accoglie un’area attrezzata per i cani e gli orti sociali».

E’ di 387mila euro in totale l’importo complessivo per gli interventi extracanone sulla pubblica illuminazione. Tra quelli previsti per il 2020, oltre a via Tommasi, rientra anche il percorso pedonale lungo la spiaggia tra l’ex 84esimo Battaglione e il confine con Ancona, l’ultimo tratto di litorale rimasto al buio, oltre a tanti progetti per il potenziamento dell’illuminazione in altre aree della città.