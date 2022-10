Morte Ilaria Maiorano, Tarik El Ghaddassi rimane in carcere: perizia su tre cellulari

OSIMO – Rimarrà rinchiuso in carcere Tarik El Ghaddassi, il marocchino di 42 anni accusato di aver ucciso di botte la moglie Ilaria Maiorano, 41 anni, nell'abitazione di Padiglione di Osimo. La donna è stata trovata senza vita martedì scorso, nel casale di via Montefanese, dove abitava con il marito e con le due bambine di 5 e 8 anni. La gip Sonia Piermartini ha convalidato il fermo confermando la misura cautelare della prigione. Venerdì la giudice si era riservata dopo l'udienza che si era tenuta in carcere, dove il marocchino era assistito dal suo avvocato Domenico Biasco. L'indagato, nell'interrogatorio di garanzia, aveva confermato la versione dell'incidente, la caduta dalle scale della moglie, avvenuta la sera prima dopo un litigio scoppiato per gelosia, e aveva ribadito che Ilaria era ancora viva quando lui è andato a dormire. Lui si sarebbe chiuso in camera, la moglie sarebbe andata a dormire nella cameretta con le bambine.

Tarik è accusato di omicidio volontario aggravato e per la procura avrebbe ucciso la moglie a bastonate. In casa non è stata trovata ad oggi l'arma del delitto, o le armi. Dalle ferite riscontrate sulla testa della donna e sugli arti, le parti più colpite, si cerca oggetti contundenti ma senza lame e senza punte. Il casale è sotto sequestro come anche i vestiti indossati dal marocchino quella sera e il suo cellulare che verrà analizzato. Per chiudere le indagini il pm Daniele Paci aspetta l'esito finale dell'autopsia eseguita sul corpo di Ilaria la scorsa settimana. Mancano i risultati degli esami istologici che dovranno indicare l'orario approssimativo della morte. Un dettaglio utile che servirà a capire se il racconto fornito dal marito sia veritiero o solo un tentativo di costruirsi un alibi. La Procura ha dato incarico all'analista forense Luca Russo (l'incarico è stato affidato oggi) di analizzare tre cellulari, uno di Ilaria, uno di Tarik e un terzo telefonino.