Ilaria, l'addio di Osimo. Lutto cittadino e fiaccolata: «Perché non si ripeta mai più»

OSIMO - Saranno celebrati sabato 14 ottobre i funerali di Ilaria Maiorano, la donna uccisa martedì scorso nella casa di via Montefanese in cui viveva. Cerimonia alle 10 nella chiesa di San Marco e per l'intera giornata, Osimo osserverà il lutto cittadino.

Prevista per domenica 15 ottobre anche una fiaccolata nel ricordo della donna che, secondo gli investigatori, è stata uccisa dal marito Tarik El Ghaddassi, finito in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Ritrovo alle 18 in piazza del teatro per raggiungere poi in corteo piazza Boccolino. Un momento di ricordo ma anche di riflessione sul tema della violenza contro le donne e non solo.