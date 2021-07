Il messaggio, il link e la telefonata-truffa: gli rubano 6mila euro

Si finge un operatore delle Poste e truffa un 27enne portandogli via circa 6mila euro

Si finge un operatore delle Poste e truffa un 27enne, portandogli via circa 6mila euro. E’ quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Osimo, dopo aver ricevuto la denuncia. Il raggiro sarebbe avvenuto tra sabato e domenica scorsa. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto un messaggio sul cellulare che lo avvisava del blocco (in realtà mai avvenuto) della sua Postepay. La prima cosa da fare? Cliccare su un link contenuto nello stesso messaggio. Detto fatto. Il 27enne è stato dunque reindirizzato a un portale che gli chiedeva di inserire i dati della carta.

Dopo aver digitato i codici, l’uomo ha ricevuto una telefonata da un sedicente operatore delle Poste che lo ha avvisato di alcuni movimenti anomali sulla carta per un importo di circa 350 euro. Come “consigliato”, il malcapitato ha quindi trasferito la somma caricata in Postepay su una nuova carta indicata dall’operatore. L’operazione è stata portata a termine con due bonifici, uno da 3.500 euro e l’altro da poco meno di 3.000. Solo quando ha controllato il buon esito delle transazioni, chiamando il numero autentico del servizio informazioni delle Poste, il 27enne ha capito di essere stato truffato.